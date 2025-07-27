قالت إدارة مستشفى الصداقة (واحد من بين أكبر المستشفيات بالعاصمة نواكشوط)، إن إحدى ماكينات تصفية الكلى بقسم التصفية، تعرضت لعطب مفاجئ ناتج عن تماس كهربائي محدود، مما أدى إلى انبعاث رائحة احتراق وانتشار دخان خفيف في القاعة.

وأضافت إدارة المستشفى أن الحادث تسبب في حالة من الهلع المؤقت في أوساط المرضى، دون تسجيل أي إصابات بشرية، أو “أضرار مادية تُذكر”.

وأشار البيان إلى أن الفريق المداوم تدخل فورا لتأمين الوضع، وتم فصل الجهاز المعطوب وتعويضه بوحدة بديلة، واستُؤنفت جلسات التصفية بشكل طبيعي لجميع المرضى دون تأخير في الحصص العلاجية المقررة.

وأكد أن لجنة فنية تعمل حالياعلى فحص الماكينة المتضررة لتحديد السبب الدقيق للعطل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية ووقائية.

ويضم قسم التصفية في مستشفى الصداقة 20 وحدة تصفية منها 10 في الطابق العلوي و10 في السفلي.