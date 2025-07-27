فرضت السلطات السنغالية في منطقة باكل شرقي البلاد حظرا ليليا على حركة الدراجات النارية والهوائية، في إجراء يأتي على خلفية تصاعد الهجمات المسلحة على الشريط الحدودي مع مالي.

وبموجب القرار يُمنع تنقّل الدراجات النارية والهوائية من منتصف الليل حتى السادسة صباحا، وذلك حتى 24 أغسطس المقبل، في جميع مناطق مقاطعة باكل المحاذية للحدود المالية.

وبرّر السلطات القرار بأسباب أمنية، مستثنية منه العاملين في القطاع الصحي وقوات الدفاع والأمن.

ويأتي القرار عقب سلسلة من الهجمات المسلحة نفذت في بلدات مالية قرب بلدة كيديرا السنغالية، مطلع الشهر الجاري، وهو ما أثار موجة من القلق في صفوف السكان المحليين، ودفع إحدى أكبر نقابات النقل البري إلى دعوة منتسبيها لتجنّب السفر إلى مالي المجاورة.