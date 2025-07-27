أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، صباح اليوم الأحد أن كميات من الأمطار تهاطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق عديدة من البلاد، وذلك على النحو التالي: