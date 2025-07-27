أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، صباح اليوم الأحد أن كميات من الأمطار تهاطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق عديدة من البلاد، وذلك على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
تمبدغه:
أم أسبوعه ……………….60 ملم
زمزم ……………………..50 ملم
شرم الشيخ ……………….40 ملم
طير طوبه…………….. 28 ملم
بوصطيله ……………….10 ملم
تمبدغه………………. 07 ملم
البدع ……………….07 ملم
الطويل ……………….03 ملم
دجيكني:
بكناته ……………….15 ملم
الشايف………………. 12 ملم
حاسي أبراهيم………………. 05 ملم
دجيكني………………. 03 ملم
أعوينات أزبل………………. 03 ملم
النعمة:
أعوينات الراجاط………………. 26 ملم
الكبه………………. 10 ملم
بير أهل سيدي بيه ……………….05 ملم
باسكنو:
سيري دوبه………………. 09 ملم
حاسي أهل شنان………………. 09 ملم
عدل بكرو:
أمبارات أرمه ……………….25 ملم
عدل بكرو ……………….02 ملم
أمرج:
أنجامه 1 ……………….18 ملم
ولاته:
الستريه ……………….05 ملم
الحوض الغربي:
الطينطان:
البشري………………. 60 ملم
المدينة المنورة………………. 50 ملم
الطينطان………………. 28 ملم
كوبني:
كوكي الزمال………………. 40 ملم
لعيون:
دار السلامه 1 ……………….35 ملم
أدويراره………………. 30 ملم
برباره………………. 14 ملم
لعيون………………. 10 ملم
بودمغه………………. 10 ملم
أم لحياظ………………. 10 ملم
عين أبهاه………………. 07 ملم
أهل الشيخ أبوه………………. 05 ملم
لعصابه:
كيفه:
دار العافيه………………. 69 ملم
فركامه ……………….65 ملم
جده أهل الفضل………………. 58 ملم
باب السلام أهل با أحمد ……………….55 ملم
أقليك أهل حك فزاز………………. 55 ملم
أقليك أمانه حمه فزاز………………. 50 ملم
المنار………………. 50 ملم
بوكعاره………………. 46 ملم
دار النجات………………. 45 ملم
كانديكه………………. 35 ملم
بوكادوم………………. 32 ملم
قراده ……………….21 ملم
أذراع ……………….18 ملم
أهل أمحيحم ……………….15 ملم
أقليك الشيخ ول مودي ……………….15 ملم
أم أشكاك………………. 7,5 ملم
ميساح………………. 06 ملم
كيفه ……………….05 ملم
كنكوصه:
ساني ……………….22 ملم
خيرني………………. 21 ملم
بظلل………………. 20 ملم
أنبيديع أهل العربي………………. 20 ملم
أكليبات الكيماره………………. 13 ملم
أبلاجميل ……………….07 ملم
كنكوصه ……………….03 ملم
أهل باريك ……………….02 ملم
كرو:
القايره ………………. 05ملم
بومديد:
أبروده ……………….04 ملم
كوركول:
أمبود :
فم لكليته ……………….21 ملم
خلوة إفلان ……………….20 ملم
الركنه 1 ……………….16 ملم
أمبود القديم ……………….15 ملم
آو شيكش ……………….15 ملم
تارنكت إديشف ……………….15 ملم
أزريكت أهل الحسن………………. 15 ملم
صب هالله ……………….15 ملم
أمصب تكوبره ……………….15 ملم
باشات ول بقرو ……………….12 ملم
راس أوشكش………………. 11 ملم
أوشكش………………. 11 ملم
آكويده………………. 11 ملم
النيان………………. 10 ملم
أهل عبد الله أفريبه………………. 10 ملم
أدي لحديد العداله………………. 10 ملم
أدي الغربان ……………….10 ملم
تارنكت أهل مولاي أعلي…. 09 ملم
الخلوه ……………….08 ملم
كوب أهل كريده………………. 07 ملم
كوب أهل اليماني………………. 06 ملم
أدباي سيليوه 06………………. ملم
لمسيكم………………. 05 ملم
أمبود………………. 04 ملم
لكوتيت………………. 04 ملم
أشكاطه………………. 03 ملم
آدرار:
شنقيط :
شنقيط ……………….02 ملم
كيدي ماغه:
ول ينج:
أنجيو………………. 11 ملم
بوعنز………………. 05 ملم
لمقيشن………………. 04 ملم
لحرج:
دجام دجام………………. 2,5 ملم