أوقفت السلطات الأمنية في مقاطعة روصو عاصمة ولاية ترارزة جنوبي موريتانيا، عددا من الأشخاص من سكان قربة “ابجك”، إثر مواجهات مع قوات الأمن، بعد اقتحامها لحظيرة كان سكان القرية يحتجزون فيها عددا من الأبقار لمنمين في قرية “تكشكمبه” المجاورة.

وحسب ما أفاد به مراسل صحراء ميديا في الولاية، فإن سكان القرية رفضوا الإفراج عن الأبقار المحتجزة دون إذن من شيخ القرية، الذي أصر على إبقائها محتجزة في الحظيرة، مما دفع قوات من الدرك إلى اقتحام الحظيرة بأمر من السلطات المحلية.

وفي ردهم على الاقتحام، قام سكان القرية برشق قوات الأمن بالحجارة، مما ألحق أضرارا ببعض السيارات، قبل أن تصل تعزيزات من الحرس الوطني لاحتواء المواجهات.

وكان سكان قربة “ابجك”، قد احتجزوا أبقار القرية المجاورة، بدعوى إتلافها للمزارع رغم تحذيرات سابقة للمنمين في المنطقة من السماح للمواشي بدخول حقولهم الزراعية .