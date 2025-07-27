قال والي كيدي ماغا دحمان ولد بيروك، إن الوضع طبيعي على الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، واصفا الحالة العامة في هذه المنطقة من الحدود بالمستقرة والآمنة.

جاء ذلك خلال جولة له على الشريط الحدودي لمقاطعة غابو بولاية كيدي ماغا مع دولة مالي، رفقة فرق من قوات الجيش والدرك الموريتانيين، شملت 135 كلمترا من الشريط الحدودي مع الجارة مالي، اطلع خلالها على عملية تأمين الحدود وتسييرها.

وأكد الوالي أن هذه الجولة، مكنته من التعرف ميدانيا على جهود السلطات الإدارية والأمنية من أجل المحافظة على الحدود .

وأضاف “زرنا نقاط العبور والتقينا بالعمد، وثمة تكامل في عمل الجهات الإدارية الحكومية المختلفة والأمن محكم والوضعية جيدة، وقد قمنا بجولة من غابو إلى المسلم والشوية رقم3 ودار السلام وبلدية بايدم.”

وأوضح انه زار هذه المواقع رفقة القوات المسلحة وقوات الأمن، وتم خلال الجولة، إعطاء نصائح للسكان والوجهاء في هذا الإطار، معتبرا أن هذه الزيارة كانت ضرورية ومهمة، وتم خلالها تسجيل نتائج ايجابية وكثير من الملاحظات المهمة”.