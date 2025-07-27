أعلنت قوات خفر السواحل الموريتانية إنقاذ زورق قادم من غينيا كوناكيري، قبالة سواحل نواذيبو شمالي البلاد، كان على متنه 75 شخصًا مرشحين للهجرة غير النظامية.

وقال بيان صادر عن خفر السواحل إن المهاجرين يحملون جنسيات عدد من الدول الأفريقية، من بينهم 16 سنغاليا، و57 مواطنا من غينيا كوناكري، بينهم 19 امرأة و 21 أطفال ( 14 بنات -7 أولاد)، بالإضافة إلى مواطنين اثنين من غانا.

وأضاف أن الزورق انطلق من مدينة كامسار بغينيا كناكري يوم الثلاثاء 15 يوليو الجاري، وقد استمرت الرحلة في البحر لمدة أثنى عشر يوما وأثناء الرحلة تعطل محرك الزورق في اعالي البحار، حيث أوشك على الغرق.

وأشار إلى أن التيار المائي جرفهم لمدة يومين ليطلقوا بعدها مباشرة نداء الذي التقطته إحدى السفن القريبة من المكان، وسليمتهم لإحدى السفن التابعة لخفر السواحل التى بدورها قامت بنقلهم الى ميناء نواذيبو للتكفل بهم طبقا للإجراءات المعمول بها .