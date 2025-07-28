أحال قاضي التحقيق في محكمة ولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا، أربعة أشخاص إلى سجن المدينة، على خلفية تورطهم في قضايا جنائية منفصلة.

وحسب ما أفاد به مراسل صحراء ميديا في زويرات نقلا عن مصادر مطلعة، فقد تم إيداع ثلاثة شبان السجن بتهمة احتجاز شخص من سكان المدينة معروف بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعريضه للضرب وسوء المعاملة.

وأضافت المصادر أن المتهمين احتجزوا الضحية لمدة 24 ساعة تعرض خلالها للتعذيب، وذلك بعد أن اتهموه بابتزازهم ونشر صور لهم على المنصات الرقمية.

كما أحيل شخص رابع إلى السجن، وذلك على خلفية الاشتباه في محاولته اغتصاب شابة في قضية منفصلة.

وتأتي هذه الإحالات في إطار متابعة النيابة العامة لقضايا تمس الحريات الفردية وسلامة الأشخاص، حيث يتواصل التحقيق في ملابسات هذه الملفات تمهيدا لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.