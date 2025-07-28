أعلنت المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية “كامك”، أن أدوية الأمراض المزمنة المسجلة لدى وزارة الصحة متوفرة لديها بكميات كافية، وسيتم توزيعها وفق آلية مرقمنة تضمن الشفافية والانسيابية في التزويد.

وقالت “كامك” في إحاطة لها، إن المخزون الحالي من أدوية الأمراض المزمنة، يضم أكثر من 320 صنفًا دوائيًا مسجلًا ومعتمدًا، يشمل العلاجات الأساسية للأمراض المزمنة مثل داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، ومضادات التخثر، وغيرها.

وأكدت أن عملية التزويد تتم بصفة دورية لفائدة الموردين الخصوصيين.

وأشارت إلى أن جميع مراحل التوريد والتخزين والتوزيع، تخضع لرقابة فنية وإدارية وصفتها بـ”الصارمة”، في إطار تطبيق المعايير الوطنية لضمان جودة وسلامة الأدوية، وتفادي أي انقطاع في توفيرها.