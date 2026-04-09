دعا رئيس السنغال، باسيرو ديوماي فاي، الأربعاء، إلى تعزيز الحوار بين الحكومة وسائقي النقل البري، الذين يواصلون الإضراب منذ 1 أبريل، مؤكداً ضرورة احترام القوانين واللوائح.

وأشار الرئيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى أن الإضرابات المتكررة التي تنظمها نقابات النقل تضر بحركة الأفراد والبضائع وتؤثر على الاقتصاد.

وطلب فاي من رئيس الوزراء ووزير النقل متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني للنقل الذي عقد في أكتوبر 2024، بما يضمن تطبيقها بشكل شامل.

وشدد على ضرورة تحسين مراقبة حركة المرور، والالتزام بقوانين السير، وتجديد أسطول المركبات في قطاع النقل العام، بما يشمل تعزيز أساطيل شركة داكار دم ديك والحافلات السريعة ومشغلي النقل الخاص المعتمدين.

كما كلف الرئيس وزير النقل بإعداد تقرير شامل قبل نهاية أبريل حول التحديات وآفاق تطوير النقل البري، مع تقديم جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات. وطلب ضمان عمل القطار السريع الإقليمي وسكك الحديد الوطنية لتعزيز نظام نقل حضري وداخلي متعدد الوسائط.