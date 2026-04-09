موريتانيا: قال عضو اللجنة الدائمة لحزب الإنصاف الحاكم يرب ولد المان إن مسألة “المأموريات” أو غيرها من القضايا المطروحة “لا يمكن أن تكون حاجزاً” أمام انطلاق الحوار الوطني، مؤكداً أن أي نقاش بشأنها لم يبدأ بعد داخل الإطار الرسمي للحوار.

موريتانيا: كشف المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «التآزر» سيدي ولد مولاي الزين، اليوم الأربعاء، أن حجم تدخلات المندوبية في ولاية آدرار تجاوز 7 مليارات و685 مليون أوقية قديمة، شملت قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي.

موريتانيا: قال مهندس في مجال الغاز والبتروكيميائيات محمد نور الدين، إن الحكومة الموريتانية يمكنها تقليص كلفة استيراد الوقود إذا لجأت إلى التعاقد المسبق على أساس أسعار النفط المتوقعة، مشيراً إلى أن أي تحسن في الأسعار مرتبط باستمرار وقف إطلاق النار وعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

موريتانيا: اتلفت الجمارك الموريتانية أكثر من ثمانية أطنان من الدجاج المعلب كانت في طريقها إلى البلد عبر معبر روصو.

وأوضحت الجمارك أن أطنان الدجاج المجمد عثر عليها خلال عملية تفتيش روتينية مضيفة أنه تم “تشخيص حالة الدجاج بالتعاون مع مديرية البيطرة في اترارزة”.

بنين: أظهرت التوقعات أن وزير المالية في بنين روموالد واداغني مرشح بقوة للفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد، والتي قد تنقله من موقعه كمسؤول تقني إلى منصب رئيس الدولة، في سباق يجري في ظل تصاعد هجمات مسلحة في شمال البلاد.

الساحل: أُعلن عن تشكيل “تحالف الديمقراطيين في الساحل” (ADS)، وهو إطار جديد يضم نحو 30 عضواً، ويهدف إلى الدعوة لإنهاء ما يصفه بـ”عسكرة الدولة” في منطقة الساحل، والسعي إلى طرح “حلول شاملة” للأزمة السياسية في المنطقة.

لبنان: أسفرت ضربات إسرائيلية استهدفت، دون إنذار مسبق، مناطق تجارية وسكنية مكتظة في وسط بيروت عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة أكثر من 1000 آخرين، وذلك بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار في الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.