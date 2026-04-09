دعت جبهة المواطنة والعدالة شركاء الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى تبني المرونة والتكيف مع ما يسهم في دفع الحوار الوطني قدماً، في مسعى لتجاوز المراحل التمهيدية وتحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المتابعة في الجبهة مساء الأربعاء، الذي تناول التطورات المرتبطة بالحوار الوطني والمواقف التي أعربت عنها مختلف الأطراف السياسية والأحزاب.

وشددت الجبهة على خصوصية المرحلة الراهنة، داعية جميع الأطراف إلى استحضار الحس الوطني وروح التوافق، وتجاوز الانقسامات والحدية، بما يخدم مصلحة البلاد في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

كما كلفت الجبهة رئيسها، محمد جميل منصور، وممثلها في وفد الأغلبية، محمد الأمين الداه، بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة لتجاوز الصعوبات التي تعيق التقدم في المشاورات التمهيدية حول أجندة الحوار وخارطة الطريق المرتبطة به.

وأكدت الجبهة تمسكها بالمواد المحصنة في الدستور، معتبرة أن مصلحة البلاد والنظام تستدعي احترام قواعد التناوب والنأي عن المس بحدود المأموريات الرئاسية، معربة عن ارتياحها لما نقل عن رئيس الجمهورية في هذا الشأن.