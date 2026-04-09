قال تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية الساحل (ISSP) إن مقاتليه هاجموا مواقع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة في منطقة تيلابيري غرب النيجر، في أول مواجهة مباشرة بين التنظيمين داخل البلاد.

وأضاف التنظيم في بيان الاثنين أن الهجوم الذي وقع في 2 أبريل أسفر عن مقتل 35 عنصرًا من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، واستيلاء التنظيم على أسلحة ودراجات نارية، مشيرًا إلى أن العملية جاءت ردًا على هجوم سابق نفذته الجماعة على إحدى قرى المنطقة.

وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية خاضا أولى مواجهاتهما المسلحة في 2019، وسُجلت بينهما مئات الاشتباكات في مالي وبوركينا فاسو، أودت بحياة أكثر من 2,100 شخص، بحسب بيانات ACLED لمراقبة النزاعات. حتى الأسبوع الماضي، كانت الاشتباكات محصورة في مالي وبوركينا فاسو.

واتهمت هيومن رايتس ووتش تنظيم الدولة الإسلامية بشن هجمات قاتلة في تيلابيري أودت بحياة عشرات المدنيين. ولم يصدر عن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي بيان حول الحادث، ولم يتسن الوصول إليها للتعليق.

وقال هني نصيبية، كبير محللي ACLED لمنطقة غرب إفريقيا، إن بيانات الدولة الإسلامية تتمتع بمصداقية عالية، لكونها تقدم أدلة مرئية على القتلى والأسلحة المصادرة. وأضاف أن الصراع بين الجماعتين يظهر ضعف سيطرة الدولة في مناطق واسعة من الساحل، ومن المرجح أن يستمر في تعزيز التجنيد والتوسع والعنف، ما يزيد صعوبة احتواء التمرد الجهادي.

وفي حادث منفصل، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها عن مقتل عنصر من جماعة منافسة وخطف آخر في هجوم وقع في 5 أبريل بولاية كبي في نيجيريا، واصفة خصومها بـ”الخوارج”، وهو مصطلح تستخدمه عادة للإشارة إلى الدولة الإسلامية لكنه قد يشمل جماعات أخرى.

وأوضحت بيفرلي أوشينغ، محللة أولى في مؤسسة Control Risks، أن ضعف التعاون الأمني بين نيجيريا والنيجر يترك فراغًا أمنيًا، تستغله جماعة نصرة الإسلام والمسلمين لإقامة مواقع استراتيجية وقواعد خلفية في جنوب النيجر وشمال غرب نيجيريا، ما يؤدي إلى صدامات مع فروع الدولة الإسلامية الأكثر رسوخًا.