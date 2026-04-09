قالت للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الأساسية إن وضعية المحروقات في موريتانيا مريحة من حيث المخزون الذي يغطي فترة وصفتها بـ”المعتبرة”.

جاء ذلك خلال تقييم استعرضته خلال اجتماعها أمس برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، وبحضور الوزارت المعنية، وبعض قادة الأحزاب السياسية ورؤساء المركزيات النقابية.

وحسب ما نشرت الوزارة الأولى فقد قدم كل من الوزراء المشاركين في اللجنة، تقييما لوضعية تموين السوق بالمواد الأساسية، حيث أظهرت المؤشرات أن وضعية المواد الغذائية الأساسية مطمئنة وجيدة، مع استمرار العمل بآلية تسقيف الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات، بما يكفل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، حسب الوزارة.

وأضافت أن اللجنة أكدت على “مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من التهريب ومنع أي ممارسات احتكارية أو مضاربة في الأسعار التي مازالت تشهد مستويات مرتفعة على المستوى العالمي”.