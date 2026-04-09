أطلقت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، أعمال إعداد خطة العمل الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2026-2030)، مع تركيز على تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن الخطة تأتي في سياق دولي “متعدد الأزمات”، مؤكدا أن موريتانيا عززت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات.

وأوضح الوزير أن الخطة ترتكز على أربعة محاور تشمل تسريع التحول الاقتصادي، وتعزيز الصمود، وتحسين آليات التقييم، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

وأشار إلى أن البلاد حققت تقدما في الإصلاحات الهيكلية، من بينها اعتماد الميزانية البرامجية، ورقمنة الخدمات العمومية، وتطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هذه المكتسبات ستشكل أساسا للخطة الجديدة.