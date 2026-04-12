انطلقت في نواكشوط الشمالية، أولى التجارب الميدانية لمنظومة رقمنة الامتحانات والمسابقات الوطنية، في خطوة تستهدف تحديث آليات التنظيم والتصحيح في القطاع التعليمي.

وبحسب وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، فإن التجربة تشمل، التي تستمر أربعة أيام، ثلاثة مراكز امتحانية ويشارك فيها 600 مترشح من شعبتي العلوم الطبيعية والآداب العصرية.

وأضافت أن هذه المرحلة تأتي ضمن تنفيذ خارطة طريق أقرتها وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، بهدف رقمنة الامتحانات والمسابقات الوطنية.

وستُخضع الأدوات التقنية المستخدمة خلال هذه التجربة لسلسلة من الاختبارات والتقييمات، تمهيدا لتعميمها تدريجيا ابتداء من العام الدراسي المقبل.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والدقة، والحد من الأخطاء التنظيمية، إضافة إلى تحسين كفاءة الإجراءات الإدارية وتبسيطها، في إطار التوجه نحو التحول الرقمي في التعليم.