شاركت موريتانيا في فعاليات المعرض الدولي للفلاحة المنعقد في باريس، عبر وفد يقوده المدير العام للمكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي، محمد باب گيه، بحسب بيان رسمي.

وقال المكتب إن المدير العام أجرى، على هامش المعرض، اجتماعات عمل مع مسؤولين في المركز الفرنسي للتعاون الدولي في البحث الزراعي من أجل التنمية و”الوكالة الفرنسية للتنمية” تناولت سبل تعزيز التعاون العلمي والتقني في مجالات البحث الزراعي والبيطري.

وأضاف البيان أن المباحثات ركزت على تطوير الشراكات في مجال الوقاية من المخاطر الصحية الحيوانية، ودعم الأنظمة الرعوية، إضافة إلى بحث آليات تبادل الخبرات وبناء القدرات.

ويعد المعرض الدولي للفلاحة من أبرز التظاهرات الزراعية في أوروبا، ويجمع سنويا مسؤولين حكوميين ومؤسسات بحثية وشركات من عدة دول، لعرض تجاربهم وبحث فرص التعاون في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني.