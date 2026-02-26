أعلنت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) عن فتح باب الاكتتاب أمام خريجي المعهد العالي لمهن المعادن بازويرات، الحاصلين على شهادة الليسانس، وذلك في تخصصات: صيانة الأنظمة الهوائية والهيدروليكية، وصيانة الأنظمة الآلية، وصيانة السيارات.

ودعت الشركة الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم لدى مركز التكوين التقني التابع لها في ازويرات، ابتداءً من الاثنين 2 مارس 2026 وحتى الخميس 12 مارس 2026، عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأوضحت سنيم أن الاختبارات الكتابية ستُنظم يوم الخميس 26 مارس 2026 عند الساعة الثامنة صباحًا، بمركز التكوين التقني في ازويرات، على أن تُجرى الاختبارات الشفهية ابتداءً من الجمعة 27 مارس 2026 في التوقيت والمكان نفسيهما.