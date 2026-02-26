شاركت خفر السواحل الموريتانية في العملية الإقليمية المشتركة «ESPADON»، التي نُفذت خلال الفترة من 9 إلى 23 فبراير 2026، بمشاركة كل من الرأس الأخضر وغامبيا والسنغال، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع وتعزيز حماية الموارد البحرية في المنطقة.

ووضعت خفر السواحل الموريتانية مركز مراقبة الصيد وسفينة أعالي البحار «آوكار» تحت تصرف العملية، كما أوفدت ضابط ارتباط إلى مركز العمليات المشترك في العاصمة السنغالية داكار، بما أسهم في تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول المشاركة.

وهدفت العملية إلى التصدي لأنشطة الصيد غير القانوني وغير المصرح به، ورفع مستوى الجاهزية الإقليمية في مجال الرقابة البحرية، حيث أسفرت عن تعزيز التعاون بين الدول المعنية وتكثيف الجهود المشتركة لحماية الثروات البحرية وضمان استدامتها.

وأشاد المشاركون بالدور الفاعل الذي اضطلعت به خفر السواحل الموريتانية، مؤكدين إسهامها في إنجاح العملية وتعزيز العمل الإقليمي المشترك في مجال إنفاذ القوانين البحرية، وفق بيان صدر عن وزارة الصيد الموريتانية.