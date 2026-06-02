استنكر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، مطالبًا الحكومة بالتراجع عنها واعتماد سياسات اقتصادية تراعي أوضاع المواطنين وقدراتهم الشرائية.

وقال الحزب، في بيان صادر اليوم، إن رفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال أقل من ثلاثة أشهر يأتي في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، تتسم بموجة غلاء متصاعدة وتراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر والبطالة.

وأضاف أن الزيادة الجديدة ستنعكس بشكل مباشر على أسعار النقل والمواد الغذائية والخدمات الأساسية، معتبراً أنها ستفاقم معاناة المواطنين، خاصة الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.

وطالب الحزب بالتراجع عن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها وعلى الزيادات التي سبقتها.

كما دعا تواصل القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى تنسيق الجهود لمواجهة السياسات التي قال إنها تزيد من معاناة المواطنين، مؤكداً مواصلة الدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وكانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال نحو ثلاثة أشهر، وفق مراجعة أقرتها اللجنة الوطنية للمحروقات، حيث ارتفع سعر لتر الغازوال في نواكشوط إلى 62.13 أوقية جديدة، وسعر لتر البنزين إلى 65.02 أوقية جديدة.