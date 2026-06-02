أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) تنفيذ أعمال صيانة مبرمجة على شبكة توزيع الكهرباء في العاصمة نواكشوط يومي 4 و6 يونيو 2026، في إطار جهودها لتحسين جودة الخدمة وضمان استمرارية التزويد بالطاقة.

وقالت الشركة، في إشعار اليوم الثلاثاء، إن أعمال الصيانة ستؤدي إلى انقطاعات مؤقتة ومحدودة للتيار الكهربائي بين الساعة الثامنة صباحا والواحدة ظهرا في عدد من الأحياء المستهدفة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من الأشغال، المقررة يوم الخميس 4 يونيو، ستشمل مناطق بوحديدة باتجاه اصويلة، والحي العسكري، ووقفة توجنين.

وأضافت أن المرحلة الثانية، المقررة يوم السبت 6 يونيو، ستطال أحياء الترحيل قطاع 20، والترحيل حياة جديدة، والترحيل كارفور عبد الله، والترحيل مقام إبراهيم.

وقدمت الشركة اعتذارها للمشتركين في المناطق المعنية عن الإزعاج الناجم عن هذه الانقطاعات، مؤكدة أن الأشغال تأتي في إطار متطلبات الصيانة وضمان سلامة تشغيل المنشآت الكهربائية وتحسين أداء الشبكة.