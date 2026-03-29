اتفقت أقطاب المعارضة، اليوم الأحد، على تبني موقف موحد بشأن ردود القوى السياسية على مقترح خارطة الطريق للحوار الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي ضم ممثلين عن مؤسسة المعارضة الديمقراطية وقطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، عُقد في مقر حزب اتحاد قوى التغيير، وخصص لبحث مستجدات مسار الحوار الوطني الشامل، خاصة ما يتعلق بمقارنة ردود الأطراف المشاركة.

وقال المشاركون إن الاتفاق على موقف مشترك يأتي في سياق تنسيق الجهود داخل المعارضة بشأن القضايا المطروحة في الحوار.

كما قرر المجتمعون تعيين مقررين للقطبين، حيث تم اختيار محمد الأمين شعيب والحاج عمر تال لتولي مهام التوثيق ومتابعة مخرجات العمل المشترك.

ويأتي هذا الاتفاق قبل يوم من عقد منسق الحوار موسى فال اجتماع مع مع الأحزاب والتحالفات السياسية، لمناقشة المحاور التي سيتناولها الحوار.

وقالت مصادر ل”صحراء ميديا”، إن كل حزب وتحالف سيقدم، خلال الاجتماع، المحاور الرئيسية التي يرى ضرورة أن يتطرق إليها الحوار ويعالجها.

وأشارت إلى أن هذه المرحلة الحاسمة ستحدد شكل ومضمون الحوار، على أن يحدد موعده بعد استكمال مناقشة المحاور الرئيسية التي سيعالجها.

وتابعت المصادر: “يسعى هذا الاجتماع إلى تقريب وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الخلافية، لضمان مشاركة فعالة وشاملة، وتقليل المخاطر السياسية والاجتماعية خلال تنفيذ الحوار”.