قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، إن مخزون الغاز المنزلي في البلاد يغطي احتياجات شهر واحد، مؤكدا في الوقت ذاته أن مخزونات المحروقات والمواد الغذائية “مطمئنة”.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في برنامج “المساءلة” الذي تنظمه مؤسسات الإعلام العمومي، أن إجراءات إلغاء تراخيص بعض المهرجانات تندرج ضمن سياسة ترشيد استهلاك المحروقات، في ظل تداعيات الأزمة العالمية في أسواق الطاقة.

وكانت الحكومة الموريتانية قد اتخذت تدابير تقشفية لمواجهة أزمة الطاقة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز من طرف إيران التي تخوض حربا ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

وكلف دعم المحروقات منذ بداية الحرب حوالي 17 مليار أوقية قديمة، وتتحمل دعم كل لتر من المازوت بـ233 أوقية قديمة، وهو ما يشكل عبئًا على ميزانية الدولة، وفق الحكومة.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن دعم المحروقات “مكلف ولا يمكن أن يستمر كحل دائم”، في ظل الضغوط المتزايدة على المالية العامة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.