انتقدت ناشطات موريتانيات ضعف تمثيل النساء في التحضيرات الجارية للحوار الوطني المرتقب، داعيات إلى ضمان مشاركة “وازنة وفعالة” تعكس حضورهن في المجتمع.

وقالت قيادات من نساء المجتمع المدني، في رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إن متابعتهن لمسار الإعداد للحوار تُظهر استمرار محدودية إشراك النساء ضمن اللوائح التي تقترحها بعض الأحزاب، معتبرات أن ذلك لا ينسجم مع الدعوات الرسمية لتعزيز المساواة.

وأضافت الرسالة أن ضعف تمثيل النساء يعكس فجوة بين الخطاب والممارسة، وقد يؤثر على شمولية الحوار وقدرته على تحقيق أهدافه، مؤكدة أن أي حوار وطني “لا يمكن أن ينجح” دون تمثيل يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع.

وطالبت الناشطات بضمان تمثيل لا يقل عن 35 بالمئة للنساء في الحوار المرتقب، إلى جانب توسيع قاعدة المشاركين لتشمل كفاءات نسائية مستقلة خارج الأطر الحزبية التقليدية، وضمان حضور مؤثر لقيادات المجتمع المدني النسوي في مختلف هيئات الحوار.

كما أعلنت القيادات إطلاق عريضة وطنية مفتوحة للمطالبة بتمثيل منصف للنساء في الحوار وفي تنفيذ مخرجاته، معتبرات أن ذلك شرط أساسي لضمان فعاليته.