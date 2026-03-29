Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأحد, 29 مارس
24/24 :
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

ناشطات موريتانيات ينتقدن ضعف تمثيل النساء في التحضيرات للحوار

أحمد بدي

انتقدت ناشطات موريتانيات ضعف تمثيل النساء في التحضيرات الجارية للحوار الوطني المرتقب، داعيات إلى ضمان مشاركة “وازنة وفعالة” تعكس حضورهن في المجتمع.

وقالت قيادات من نساء المجتمع المدني، في رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إن متابعتهن لمسار الإعداد للحوار تُظهر استمرار محدودية إشراك النساء ضمن اللوائح التي تقترحها بعض الأحزاب، معتبرات أن ذلك لا ينسجم مع الدعوات الرسمية لتعزيز المساواة.

وأضافت الرسالة أن ضعف تمثيل النساء يعكس فجوة بين الخطاب والممارسة، وقد يؤثر على شمولية الحوار وقدرته على تحقيق أهدافه، مؤكدة أن أي حوار وطني “لا يمكن أن ينجح” دون تمثيل يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع.

وطالبت الناشطات بضمان تمثيل لا يقل عن 35 بالمئة للنساء في الحوار المرتقب، إلى جانب توسيع قاعدة المشاركين لتشمل كفاءات نسائية مستقلة خارج الأطر الحزبية التقليدية، وضمان حضور مؤثر لقيادات المجتمع المدني النسوي في مختلف هيئات الحوار.

كما أعلنت القيادات إطلاق عريضة وطنية مفتوحة للمطالبة بتمثيل منصف للنساء في الحوار وفي تنفيذ مخرجاته، معتبرات أن ذلك شرط أساسي لضمان فعاليته.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

