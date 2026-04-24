قال رئيس اللجنة الإعلامية لحزب تجديد الحركة الديمقراطية “تحدي” سيد المختار محمد ويس، إن قوى معارضة لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن تنظيم مهرجان شعبي مشترك للتنديد ب”الغلاء”، مشيرا إلى أن المشاورات ما تزال جارية بين مختلف الأطراف، وأن تحديد توقيت هذا المهرجان رهن بما ستسفر عنه مواقفها النهائية.

وأضاف سيد المختار محمدو ويس في برنامج التاسعة الإخباري على “صحراء 24″، أن الحزب “مستعد لأن يكون جزءا من هذه المبادرة”، مشيرا إلى أن “تحدي” تقدم بما وصفه بخطوة سياسية جامعة تهدف إلى جمع أحزاب المعارضة في هذا الاتجاه.

وأوضح ولد محمدو ويس أن الحزب يعوّل على مؤسسة المعارضة الديمقراطية والأحزاب المنضوية تحتها للتوصل إلى قرار جماعي بشأن هذه الخطوة، مضيفا أن بعض الأحزاب اقترحت تنظيم المهرجان فيما لا يزال بعضها الآخر في طور التشاور.

وتابع: “تحديد توقيت ومكان المهرجان لا يزال مبكرا في ظل استمرار النقاشات، مضيفا أن الهدف من المبادرة هو أن تكون “فرصة للمعارضة للاجتماع على قرار واحد وخطوة سياسية جامعة”، على حد تعبيره.

وقال القيادي في حزب تحدي، إن الحزب “قطع أشواطا مهمة” في هذا المسار من خلال لقاءات سابقة واجتماعات مرتقبة مع بعض الحلفاء السياسيين، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي في سياق مواجهة التحديات المعيشية والاقتصادية التي تواجه المواطنين.

وكان حزب تحدي المعارض قد أعلن اليوم الجمعة، عن تنظيم مهرجان جماهيري، بمشاركة طيف من قوى المعارضة، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال الحزب في بيان إن المهرجان جاء ثمرة مبادرة حظيت بدعم زعيم المعارضة الديمقراطية، حمادي ولد سيد المختار، عقب مشاورات سياسية قادها، ما أسفر عن توافق بين عدة أطراف على ضرورة التحرك الميداني للمطالبة بإجراءات عاجلة لخفض الأسعار.