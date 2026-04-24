قال وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الشمالية الشيخ باي السيد، إن جثة الشابة هاوا با تم انتشالها عند الساعة السابعة من صباح يوم السبت الماضي، مضيفاً أن السلطات باشرت على الفور إجراءات التحقيق والتعرف على الهوية.

وأوضح وكيل الجمهورية في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أن التعرف على هوية المتوفاة واجه في البداية صعوبات، قبل أن يتم تحديدها عبر بصماتها ورقمها الوطني، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع وكيلها القانوني الذي حضر لاحقاً إلى موقع الإجراءات.

وأضاف ولد السيد أن والد الضحية طلب إجراء تشريح طبي للجثة، وهو ما تم داخل المستشفى الوطني، على أن يتم لاحقاً عرض نتائج التقرير عليه من طرف الشرطة القضائية، وفق قوله.

وفي سياق التحقيق، أكد وكيل الجمهورية أنه تم تحديد هوية الشخص الذي كان برفقة هاوا با داخل الشقة، مضيفاً أنه جرى توقيفه في السنغال في إطار التنسيق الأمني بين البلدين.

وأشار إلى أن التحقيقات جمعت “جميع الأدلة المتاحة”، بما في ذلك سجل المكالمات والمواد المصورة التي تم ضبطها خلال مجريات البحث.

من جانبه، قال الطبيب المشرف على عملية التشريح إن الإجراءات “تمت بطريقة علمية وموثقة بالصوت والصورة”، موضحاً أن نتائج الفحص الطبي لم تُظهر وجود أي إصابات أو آثار عنف على الجثة، بناءً على المعاينة الطبية.

وأضاف الطبيب أنه تم تسليم شهادة الوفاة والجثة إلى وكيل الضحية، وذلك بناءً على أمر صادر عن النيابة العامة.