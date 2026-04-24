أعلن قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الصداقة بولاية نواكشوط الجنوبية، بالتعاون مع بعثة طبية سعودية، عن تنظيم حملة طبية مجانية لزراعة القوقعة، تستهدف الأطفال الذين يعانون من الصمم الشديد إلى العميق.

وتهدف هذه المبادرة وفق إعلان للمستشفى، إلى تمكين الأطفال المستفيدين من استعادة حاسة السمع وتحسين اندماجهم الاجتماعي والتعليمي، في إطار شراكة طبية تجمع بين الكفاءات المحلية والخبرات الدولية.

ولا تقتصر الحملة على الجانب الجراحي فحسب، بل تشمل أيضًا تعزيز القدرات التقنية للمؤسسة الصحية من خلال تجهيز غرفة العمليات الخاصة بجراحة الأذن بمعدات متطورة، إلى جانب نقل الخبرات عبر تنظيم دورات تكوينية موجهة للطاقم الطبي المحلي، خاصة في مجال المتابعة التأهيلية للنطق بعد العمليات.

ودعا القائمون على الحملة الأطباء والمهتمين إلى موافاتهم بملفات الأطفال المعنيين أو تزويدهم بمعلومات الاتصال بهم، وذلك لضمان الاستفادة المثلى من هذه المبادرة وضمان نجاحها.

وتندرج هذه الحملة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات الصحية المتخصصة وتوسيع نطاق الولوج إليها، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.