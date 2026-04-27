وصف “فيلق أفريقيا” التابع لـالقوات المسلحة الروسية الوضع في مالي بأنه “لا يزال صعبًا”، في وقت أعلن فيه سحب وحداته من مدينة كيدال شمال البلاد برفقة قوات الجيش المالي.
وقال الفيلق في بيان، إن عملية الانسحاب جرت بناءً على قرار مشترك مع القيادة المالية، مضيفًا أن الأولوية أُعطيت لإجلاء الجنود الجرحى ونقل المعدات الثقيلة، دون أن يحدد تفاصيل إضافية بشأن حجم القوات المنسحبة أو أسباب التحرك.
وأكد البيان أن عناصر الفيلق يواصلون تنفيذ “المهام القتالية الموكلة إليهم”، رغم التطورات الميدانية التي تشهدها مناطق في شمال مالي، حيث تصاعدت حدة التوتر في الأسابيع الأخيرة.
وكان “فيلق أفريقيا” الروسي، قد اتهم، مدربين أوكرانيين بتقديم دعم للجماعات المسلحة التي شنت هجوماً واسعاً على مواقع تابعة له في مدينة كيدال شمالي مالي، في تصعيد جديد للتوترات الأمنية في المنطقة.
وقال الفيلق في بيان إن قواته في معقل كيدال صدّت أربع هجمات متزامنة استهدفت الموقع الرئيسي وعدداً من نقاط الدفاع المحيطة، مضيفاً أن الهجوم نُفذ بمشاركة نحو ألف مسلح مدعومين بأكثر من 20 عربة مدرعة ونحو 80 مركبة رباعية الدفع، إضافة إلى طائرات مسيّرة من طراز FPV وقذائف هاون.
وذكر البيان أن “مدربين أوكرانيين” قدموا دعماً للهجوم، دون تقديم تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم هذا الاتهام.