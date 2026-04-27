وصف “فيلق أفريقيا” التابع لـالقوات المسلحة الروسية الوضع في مالي بأنه “لا يزال صعبًا”، في وقت أعلن فيه سحب وحداته من مدينة كيدال شمال البلاد برفقة قوات الجيش المالي.

وقال الفيلق في بيان، إن عملية الانسحاب جرت بناءً على قرار مشترك مع القيادة المالية، مضيفًا أن الأولوية أُعطيت لإجلاء الجنود الجرحى ونقل المعدات الثقيلة، دون أن يحدد تفاصيل إضافية بشأن حجم القوات المنسحبة أو أسباب التحرك.

وأكد البيان أن عناصر الفيلق يواصلون تنفيذ “المهام القتالية الموكلة إليهم”، رغم التطورات الميدانية التي تشهدها مناطق في شمال مالي، حيث تصاعدت حدة التوتر في الأسابيع الأخيرة.