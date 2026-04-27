علقت السلطات الموريتانية أعمال البناء في عدد من الأحياء الواقعة على أطراف مدينة ازويرات عاصمة ولاية تيرس زمور شمالي البلاد، وذلك بموجب توجيهات صادرة عن وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، تم تبليغها رسميا للسلطات المحلية.

وأفاد مراسل صحراء ميديا في ازويرات نقلا عن مصادر محلية أن هذا القرار يأتي في أعقاب تصاعد وتيرة أعمال البناء المتزامنة في منطقتي “600 وحدة سكنية” و“حي الترحيل”، بمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين والسماسرة، وهو ما أثار جدلا واسعا على المستوى المحلي.

وأضافت المصادر أن القرار يدخل ضمن جهود تنظيم المجال العقاري والحد من الممارسات غير النظامية المرتبطة بالحصول على الأراضي بطريقة غير قانونية، وإعادة ضبط التوسع العمراني في المدينة.

وشهدت الفترة الأخيرة تباينا في وجهات النظر بين السلطات الإدارية والبلدية، بشأن صلاحيات الإشراف على أنشطة البناء، بعد إقدام بلدية ازويرات على توقيف الأشغال في عدد من القطع الأرضية، قبل أن تتطور القضية إلى مسار قانوني تم التراجع عنه لاحقا.