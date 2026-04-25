قال مصدر من المعارضة الموريتانية إن أقطاب المعارضة شكّلت لجنة لدراسة آلية يمكن من خلالها الخروج إلى الشارع للتعبير عن الوضع العام في البلد.

وأضاف المصدر لـ«صحراء ميديا» أن قطبي مؤسسة المعارضة وائتلاف المعارضة تقدىا مبادرة إلى التحالفات الأخرى من أجل التحرك احتجاجاً للتعبير عن الأوضاع العامة في البلاد.

ولفت المصدر إلى أن القطبين عرضا المبادرة على ائتلاف التناوب الديمقراطي 2029، والذي وافق على المشاركة فيها.

وأوضح أن هذه الأقطاب شكّلت لجنة سداسية تتكون من عضوين يمثلان قطب مؤسسة المعارضة، وهما محمد الأمين ولد شعيب وبالل توري، وعن ائتلاف المعارضة لوغورمو عبدول ويوسف عيسى، فيما يمثل ائتلاف التناوب الديمقراطي حمذن البو ولمرابط ولد منداه.

وقال المصدر ذاته إن هذه اللجنة تبحث آلية تنظيم نشاط تعبّر من خلاله المعارضة عن احتجاجها على الظروف والأوضاع العامة في البلاد.

ونفى المصدر أن يكون حزب تجديد الحركة الديمقراطية «تحدي» ضمن المشاركين في هذا التحرك أو منخرطاً فيه، مؤكداً أنهم استغربوا «الزج بهم في تنظيم مهرجان مشترك معهم».

وكان حزب تحدي المعارض قد أعلن اليوم الجمعة، عن تنظيم مهرجان جماهيري، بمشاركة طيف من قوى المعارضة، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال الحزب في بيان إن المهرجان جاء ثمرة مبادرة حظيت بدعم زعيم المعارضة الديمقراطية، حمادي ولد سيد المختار، عقب مشاورات سياسية قادها، ما أسفر عن توافق بين عدة أطراف على ضرورة التحرك الميداني للمطالبة بإجراءات عاجلة لخفض الأسعار.