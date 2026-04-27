الإثنين, 27 أبريل
إذاعة فرنسا الدولية: غويتا على قيد الحياة وسط غموض بشأن مكان وجوده

أحمد بدي

 قالت إذاعة إذاعة فرنسا الدولية إن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي أسيمي غويتا لا يزال على قيد الحياة، في وقت يلف فيه الغموض موقعه الحالي عقب مواجهات عنيفة شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضافت الإذاعة، نقلاً عن مراسلها الإقليمي سيرج دانيال، أن غويتا كان موجودًا في بلدة كاتي قرب العاصمة باماكو خلال الاشتباكات التي وقعت يومي السبت والأحد، قبل أن يتم إجلاؤه بسرعة في موكب عسكري إلى معسكر سامنكو التابع للقوات الخاصة.

وذكرت أن غويتا غادر المعسكر لاحقًا، من دون أن تتوفر معلومات مؤكدة حول وجهته، بينما لم تصدر السلطات المالية أي بيان رسمي بشأن وضعه أو مكان وجوده.

ولا تزال الأوضاع الأمنية في مالي متوترة، وسط تضارب في المعلومات بشأن التطورات الميدانية.

