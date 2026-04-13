موريتانيا: أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الأحد، تشكيل لجنة لمتابعة تداعيات أزمة المحروقات، عقب اجتماع مكتبه السياسي في جلسة عادية قال إنها انعقدت في ظل أوضاع اقتصادية “بالغة الحساسية” تتسم بتفاقم الضغوط المعيشية.

موريتانيا: أعلن الدرك الموريتاني الأحد، في مدينة نواذيبو (شمال البلاد)، عن حجز كمية “معتبرة” بلغت 980 كيلوغراماً من المخدرات ذات الأثر البالغ.

موريتانيا: قالت المديرية العامة للضرائب في موريتانيا إن الإيرادات الضريبية للربع الأول من السنة المالية 2026 بلغت أكثر من 38 مليار أوقية قديمة.

السنغال: عززت السنغال وجودها الأمني في شرق البلاد، بإقامة مواقع ميدانية جديدة لقوة التدخل السريع التابعة للدرك، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمنية على المناطق الحدودية مع مالي

نيجيريا: قالت منظمة العفو الدولية، الأحد، إن أكثر من 100 شخص قُتلوا في غارات جوية نفذها الجيش النيجيري في شمال شرق البلاد، مطالبة بفتح تحقيق “مستقل وشفاف” في الحادث.

إيران: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، في خطوة تصعّد التوتر بعد فشل محادثات ماراثونية مع إيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ما يهدد هدنة هشة دخلت أسبوعها الثاني