عززت السلطات السنغالية وجودها الأمني في منطقة ساراي جنوب شرق البلاد عبر تدشين ثلاثة نقاط دعم جديدة تابعة لقوة التدخل السريع للمراقبة والتدخل في منطقة الساحل، في إطار توسيع الانتشار العسكري والأمني في المناطق الحدودية الشرقية.

وجرى تدشين المنشآت في إقليم كيدوغو، بحضور مسؤولين مدنيين وعسكريين رفيعي المستوى، بينهم قائد القوات المسلحة السنغالية، ووالي كيدوغو، وقيادات من الدرك الوطني، إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي، الشريك في برنامج دعم تعزيز الأمن.

وتندرج هذه النقاط ضمن تعزيز انتشار قوة التدخل السريع للمراقبة والتدخل في منطقة الساحل، في منطقة تُعد من أبرز مناطق الاستراتيجية الأمنية في شرق السنغال، بعد إنشاء وحدات مماثلة في كيدوغو وساراي خلال عام 2025.

ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي يتسم بتدهور الوضع الأمني في جنوب وغرب مالي، حيث كثف مسلحون مرتبطون بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة، نشاطهم في مناطق قريبة من الحدود السنغالية، خصوصاً في إقليم كاي، مع تسجيل هجمات خلال عام 2025 في محيط ديبولي قرب الحدود مع السنغال.

وتقول تحليلات أمنية إن هذه الجماعات لا تملك قدرات انتشار مباشرة داخل الأراضي السنغالية، إلا أن تحركاتها قرب الحدود ترفع مستوى المخاطر الأمنية وتفرض تشديد المراقبة في المناطق الشرقية، لا سيما في بكيل وتامباكوندا.

وبالتوازي مع التهديدات المرتبطة بالجماعات المسلحة، تشهد المناطق الحدودية ارتفاعاً في معدلات الجريمة المحلية، بما في ذلك السطو المسلح وسرقة الماشية، إضافة إلى تحديات اقتصادية واجتماعية متراكمة تعمّق شعور العزلة لدى السكان في المناطق الريفية.

كما تشير تقارير بحثية، من بينها دراسة صادرة عن مركز “ميغاترندز أفريكا”، إلى أن هذه المناطق تواجه هشاشة متعددة الأبعاد تشمل ضعف البنية التحتية والضغط على الموارد الطبيعية وتزايد المخاطر البيئية.

وفي منطقة باكل، تفاقمت التحديات البيئية المرتبطة بتلوث نهر فاليمي نتيجة أنشطة التعدين التقليدي وشبه الصناعي، ما أثر على الزراعة والصيد والرعي في المنطقة.

وقالت السلطات إن نقاط الدعم الجديدة ستعزز سرعة التدخل الميداني وتحسن المراقبة الحدودية وتقرب الخدمات الأمنية من السكان، في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار في شرق البلاد.