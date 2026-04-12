أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الأحد، تشكيل لجنة لمتابعة تداعيات أزمة المحروقات، عقب اجتماع مكتبه السياسي في جلسة عادية قال إنها انعقدت في ظل أوضاع اقتصادية “بالغة الحساسية” تتسم بتفاقم الضغوط المعيشية.

وقال الحزب، في بيان، إن المكتب السياسي استعرض تقرير الأداء للفترة التي أعقبت الدورة الأخيرة لمجلس الشورى، قبل أن يخلص، بعد نقاش وصفه بـ“المستفيض”، إلى تحميل السلطات المسؤولية الكاملة عن موجة الغلاء في البلاد.

وانتقد الحزب طريقة إدارة أزمة المحروقات، معتبراً أنها اتسمت بالارتباك والارتجال وكشفت عن قصور في التخطيط، داعياً إلى التراجع عن السياسات التي قال إنها فاقمت الأعباء على المواطنين.

كما جدد إدانته لما وصفه بالتضييق على الحريات العامة، بما في ذلك قمع الاحتجاجات السلمية واعتقال برلمانيين خارج الأطر القانونية.

وفي ما يتعلق بالحوار السياسي، حمّل الحزب أحزاب الموالاة مسؤولية تعطيله، متهماً إياها بافتعال عراقيل لإفشال فرص التوافق. وأضاف أن أي حوار لا تتوفر له ضمانات جدية، ولا يسبقُه التزام واضح بمخرجاته، “لن يكون سوى مضيعة للوقت وتكريساً للأزمة القائمة”.

ودعا الحزب إلى الارتقاء بالتنسيق بين قوى المعارضة إلى مستوى الفعل المشترك، وبناء موقف موحد “قادر على فرض التوازن” في المشهد السياسي.