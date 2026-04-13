أعلنت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، اليوم الاثنين، معطيات التكفل الأسبوعي بالمرضى المعوزين على مستوى المستشفيات الوطنية والجهوية، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 8 أبريل 2026.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها الوزارة، تسجيل 4459 تكفلا صحيا، تصدّرها التكفل بمرضى الفشل الكلوي بـ4194 حالة، توزعت بين 1915 إجراء طبيا، و2004 حصص تصفية، و275 وصفة طبية.

وفي تفاصيل باقي المؤسسات الصحية، سجّل مركز الاستطباب الوطني 116 تكفلا، مقابل 82 بمركز الاستطباب الشيخ زايد، و20 بمستشفى الصداقة، و6 بالمركز الوطني لأمراض القلب.

كما بلغ عدد التكفلات 25 بالمستشفى الجهوي بأطار و16 بالمستشفى الجهوي بالنعمة، شملت في معظمها فحوصا طبية وعمليات جراحية واستشارات.