انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) الإقليمي لإفريقيا على مستوى الخبراء، تمهيدا للمؤتمر الوزاري المرتقب في 17 من الشهر الجاري.

وأكد وزير الزراعة والسيادة الغذائية محمدو أحمدو أمحيميد، خلال افتتاحه للمؤتمر، أن تحقيق السيادة الغذائية يتطلب اعتماد مقاربات مبتكرة لتحديث أساليب الإنتاج، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يقوم على توجيه الاستثمارات نحو سلاسل القيمة الزراعية، وتوطيد التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يعزز صمود النظم الزراعية في مواجهة التحديات المناخية.

وأضاف أن الجهود الحكومية تندرج ضمن رؤية شمولية تستهدف تطوير الشعب الزراعية في مختلف مناطق الإنتاج، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية وتسريع بلوغ السيادة الغذائية.

ويناقش المؤتمر عددا من القضايا المرتبطة بتطوير النظم الزراعية في القارة، من بينها تقييم أنشطة المنظمة خلال الفترة 2024–2025، وتحديد الأولويات الإقليمية للمرحلة المقبلة، إلى جانب متابعة تنفيذ البرامج القارية المعنية بتنمية الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا.