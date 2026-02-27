تسلم رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، اليوم الجمعة، ملف مناقصة جزائرية لشراء مليون رأس من الأغنام.

وجرى تسليم ملف المناقصة من طرف السفير الجزائري في موريتانيا أمين صيد، خلال لقاء خُصص لبحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة بين الفاعلين في القطاع الخاص.

ودعا السفير الجزائري الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين، خصوصاً العاملين في مجال الثروة الحيوانية، إلى المشاركة في هذه المناقصة، مؤكداً استعداد بلاده لتسهيل دخول المنتجات الموريتانية التي يحتاجها السوق الجزائري.

وأكد رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين استعداد القطاع الخاص للمشاركة في المبادرات التي من شأنها تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، كما اتفق الجانبان على تنظيم معرض للمنتجات الجزائرية في موريتانيا في الرابع من مايو المقبل، إلى جانب عقد منتدى اقتصادي مشترك على هامشه.