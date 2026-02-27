أعلن البنك المركزي الموريتاني، اليوم الجمعة، إطلاق لجنة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماعها الأول الذي عُقد بمقر البنك، بوصفها هيئة جديدة مخصّصة للتوجيه الاستراتيجي لنظام المعلومات الخاص بالمؤسسة.

وأوضح البنك، في بيان، أن هذه المبادرة تندرج في إطار دينامية التحول الرقمي التي باشرها، وتهدف إلى تعزيز الحوكمة والأمن السيبراني، إضافة إلى رفع قدرة البنى التحتية المعلوماتية على الصمود.

وأشار البنك المركزي إلى أن إنشاء هذه اللجنة يأتي لتعزيز قيادة التوجهات التكنولوجية داخل المؤسسة، ومواصلة تحديث نظام المعلومات بما يخدم الأداء ويعزز مستويات الأمان في المعاملات المالية والمصرفية.