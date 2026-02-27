وقع الصندوق الوطني للتأمين الصحي «اكنام»، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة مع تسع مستشفيات في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وأوضح الصندوق في منشور عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن الاتفاقيات تندرج في إطار تعزيز علاقته مع مختلف شركائه في قطاع الصحة، لاسيما عقب بدء اعتماد المرجعية الطبية الوطنية الجديدة وتطبيقها داخل هذه المؤسسات.

وتهدف الاتفاقية، بحسب ما أُعلن عنه بشكل رسمي، إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الصندوق والمستشفيات العمومية، وتحسين آليات التكفل بالمؤمنين وذويهم، وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير النفقات الصحية.

ووقع الاتفاقية مدير «اكنام» محمد أحمد محمد راره، إلى جانب ممثلي كل من؛ المستشفى الوطني لأمراض القلب، والمركز الاستشفائي للتخصصات، والمستشفى العسكري، ومركز استطباب الأم والطفل، ومستشفى الصداقة، ومركز الاستطباب الوطني، والمركز الوطني للأنكولوجيا، ومستشفى زائد، ومركز استطباب بوگي.

وتسعى الاتفاقية إلى اعتماد إطار مؤسسي متكامل يضمن انتظام تسديد المستحقات، وتطوير أنظمة تبادل المعلومات، وتعزيز الرقابة الطبية والإدارية.