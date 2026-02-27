اختُتمت مساء أمس الخميس بمدينة لاس بالماس بإسبانيا أعمال الاجتماع التفاوضي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول تحيين بروتوكول الشراكة في قطاع الصيد، وذلك بتوقيع محضر الاجتماع من طرف رئيسي الوفدين.

وقد وقع المحضر عن الجانب الموريتاني سيدي عالي سيدي بوبكر، الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، فيما وقعه عن الجانب الأوروبي لويس مولدو، رئيس الوفد الأوروبي المفاوض.

وتركزت النقاشات على الجوانب الفنية المرتبطة بتنظيم استغلال الموارد البحرية، وآليات المتابعة والرقابة، مع تأجيل بحث إمكانيات الصيد والجانب المالي إلى جولات تفاوضية لاحقة.

وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز الشراكة القائمة ومواصلة مسار التفاوض، بهدف التوصل إلى بروتوكول جديد يحقق المصالح المشتركة، مع الحرص على ضمان استدامة الموارد البحرية والمحافظة عليها وفق مقاربة شفافة ومسؤولة.

واتفقا على عقد الجولة المقبلة يومي 23 و24 مارس 2026 في لاس بالماس بـإسبانيا، في ظل اقتراب انتهاء سريان البروتوكول الحالي في نوفمبر المقبل.