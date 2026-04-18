وافق الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي على رعاية احتفالات الذكرى المئوية للرئيس الأسبق عبد الله واد، والمقرر تنظيمها بمشاركة نشطة من الحزب الديمقراطي السنغالي.

واستقبل فاي، الجمعة، وفدا من الحزب برئاسة نافيساتو ديالو، نقل رسالة من واد تتعلق بالتحضيرات لهذه المناسبة. وعُقد اللقاء في القصر الرئاسي في داكار.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، ستقام الاحتفالات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، الذي أبدى أيضا موافقته على الحضور شخصيا.

وقال فاي إن واد يعد «شخصية سياسية بارزة في أفريقيا والعالم»، مشيرا إلى أن مسيرته أسهمت في تعزيز صورة السنغال ومكانتها على الساحة الدولية، كما «وسّعت آفاق الممكن أمام السنغاليين وعززت الثقة في المستقبل».

ويُعد واد، المولود في 29 مايو أيار 1926 بمدينة كيبيمر، من أبرز وجوه الحياة السياسية في السنغال. وقد أسس الحزب الديمقراطي السنغالي عام 1974، وظل لسنوات أبرز معارض للرئيسين ليوبولد سيدار سنغور وعبدُو ضيوف، قبل أن يصل إلى السلطة في عام 2000 إثر انتقال ديمقراطي حظي بإشادة دولية.

وأعيد انتخابه في 2007، وغادر الحكم في 2012 بعد خسارته أمام ماكي صال.

من جهته، دعا الحزب الديمقراطي السنغالي قادته وأنصاره، إلى جانب عموم السنغاليين، إلى التعبئة لإنجاح هذه المناسبة، واصفا إياها بأنها «لحظة وحدة وفخر وطني».م