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موريتانيا والمغرب يوقعان اتفاقية لتأهيل وتوسعة طريق نواكشوط – نواذيبو

محمد الهادي

وقع وزير التجهيز والنقل أعل ولد الفيرك مع وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، الاثنين بالمغرب، اتفاقية إطار لإعادة تأهيل وتوسعة الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين نواكشوط ونواذيبو، مرورا بالكلم 55، والذي يربط شبكة الطرق بين البلدين.

وقالت وزارة التجهيز والنقل الموريتانية إن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين البلدين، وتنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والملك محمد السادس.

وأضافت الوزارة أن إعادة تأهيل وتوسعة الطريق تكتسي أهمية في تحسين خدمات النقل وتعزيز الترابط الاقتصادي بين نواكشوط ونواذيبو.

وحضر مراسم التوقيع عن الجانب الموريتاني القائم بأعمال السفارة الموريتانية في الرباط، ومدير التعاون والبرمجة بوزارة التجهيز والنقل، ومدير صيانة البنى التحتية بالوزارة.

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