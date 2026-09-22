دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، رجال الأعمال إلى الاستثمار في مدن الداخل، خلال لقائه بسكان مدينة وادان، في ولاية آدرار شمال موريتانيا.

وقال ولد الغزواني: “مع تحسن البنية التحتية في مدننا الداخلية، أوجه نداءً إلى رجال أعمالنا لبذل جهد إضافي في الاستثمار فيها، واستغلال الفرص الاقتصادية لخلق الثروة وفرص العمل وتثبيت السكان في مناطقهم.”

وأكد أن يقدّر ما بذله القطاع الخاص بشكل عام”، وأضاف أن الحكومة “ملتزمة بخلق ظروف مناسبة للاستثمار.”

وتابع: “عندما تُحل المشاكل المعيقة للتنمية باستثمارات عمومية تكلف مليارات الأوقية، فلا بد من مشاركة فعالة لقطاعنا الخاص لاستغلال هذه الفرص وتكثيف استثماراته، حتى تكتمل الاستفادة من هذه الاستثمارات.”

وأشار إلى أن استثمار قطاع الخاص في الداخل، كفيل بحل مشاكل البطالة، وتحقيق تطلعات الشباب.

كما أكد أن ولد الغزواني تحسن مسار التنمية في البلاد، وأشار إلى نتائج مكافحة الفساد، بدأت تتحقق.