قال الرئيس الموريتاني محمد ولج الشيخ الغزواني، إن حكومته أعدّت “برنامجاً متكاملاً لإعادة تأهيل شبكة الطرق، واستكمال ربط عواصم المقاطعات والمراكز الإدارية.”

جاء ذلك خلال لقائه بسكان مدينة وادان، ضمن جولته في ولاية آدرار شمالي موريتانيا.

وأشار ولد الغزواني، إلى أن البرنامج يتضمن “فك العزلة عن مناطق الإنتاج وتعزيز الربط مع دول الجوار.”

وأعلن أن أشغال إعادة طريق أكجوجت – أطار، “تنطلق الأيام القادمة.” لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تعبئة “الموار اللازمة، لإعادة تأهيل طريق نواكشوط – نواذيبو.”

وتابع: “أطمئن سكان وادان أن أشغال بناء الطريق ستُبرمج على ميزانية الدولة لسنة 2027، بإذن الله، ونعمل على إيجاد حل لمشكلة توفير المياه.”

وذكر بهذا الخصوص، أن “قطاع المياه سيعمل كل ما يلزم لإيجاد حل لمشكل المياه” في وادان.