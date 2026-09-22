أطلقت مديرية حماية النباتات التابعة لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، حملة لمكافحة الآفات الزراعية، بمشاركة 13 فرقة متنقلة موزعة على ثماني ولايات زراعية.

وتنتشر الفرق في ولايات الحوضين، ولعصابة، ولبراكنة، وكيدي ماغه، وكوركول، واترارزة، وتكانت.

وقال الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية أحمد سالم ولد العربي إن الحملة تستهدف معالجة 240 ألف هكتار من الأراضي المروية والمطرية والفيضية، عبر 26 سيارة رباعية الدفع مجهزة بالمعدات اللازمة للتدخل الميداني.

وأضاف ولد العربي أن الحكومة تعمل على تجسيد رؤية تهدف إلى تحقيق السيادة الغذائية، خاصة في مجال المحاصيل الرئيسية، مشيرا إلى أن حماية المحاصيل الزراعية تحتل مكانة محورية ضمن البرامج والتدخلات الميدانية.

وأوضح أن الحملة تعتمد كذلك على أربع مسيرات للاستكشاف والمعالجة، فضلا عن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الوطني للمكافحة الجوية، خاصة في المناطق التي يصعب على السيارات الوصول إليها.