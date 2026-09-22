طالب حزب اتحاد قوى التقدم المعارض الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بتأكيد أن الحوار الوطني المرتقب لن يمس القواعد الدستورية المتعلقة بمدة المأمورية الرئاسية وعددها، معتبرا أن التداول الديمقراطي على السلطة من أسس الجمهورية.

وقال الحزب، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إنه يأخذ علما بتصريح الرئيس في مدينة أطار الأحد الماضي، بأن الحوار لا يهدف إلى المساس بأسس الجمهورية، لكنه طالب بتوضيح أن هذه العملية لن تستهدف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأحكام الدستورية غير القابلة للمراجعة.

ويأتي موقف اتحاد قوى التقدم بينما تستعد الأطراف السياسية لإطلاق الحوار الوطني، بعد أشهر من المشاورات التي سعت إلى الاتفاق على مرجعية النقاش ومحاوره، وانتهت إلى تحديد ملفات تشمل الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، والنموذج الديمقراطي، والحوكمة، والإدماج والتمكين والوقاية من المخاطر والتهديدات.

وظل موضوع المأموريات وتعديل الدستور من أكثر الملفات حساسية خلال التحضير للحوار، في ظل دعوات داخل الأغلبية إلى إدخال ما تسميه ب”المدد والولايات”، قابلتها مواقف معارضة ترفض المساس بالتداول السلمي على السلطة أو فتح الباب أمام مأمورية رئاسية ثالثة.

وشدد اتحاد قوى التقدم على أن الدستور حدد مدة المأمورية الرئاسية في خمس سنوات وعددها في اثنتين، كما وضع التداول الديمقراطي على السلطة ضمن الأحكام التي لا يمكن أن تكون موضوع مراجعة دستورية.

ولفت الحزب إلى أن هذا التذكير يكتسب أهمية خاصة في ظل ما وصفه بتنظيم حزب الإنصاف الحاكم «حملة تتجه في منحى مختلف تماما»، مطالبا الرئيس باتخاذ تدابير فورية لوضع حد لما سماه «الانحراف الخطير».

ويرى الحزب أن تأكيد استبعاد هذه المسائل من الحوار من شأنه تهدئة المناخ السياسي وتعزيز الثقة بين أطرافه، مؤكدا في الوقت نفسه أن تعديلات دستورية يمكن أن تطال جوانب أخرى، شريطة احترام القيود التي يضعها الدستور نفسه.

وجدد اتحاد قوى التقدم التزامه، إلى جانب حلفائه، بالمشاركة في حوار «شامل وجاد» واحترام القواعد الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التعددية.