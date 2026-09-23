انطلقت الثلاثاء في نواكشوط أعمال الدورة العشرين للاجتماع السنوي لمجموعة مديري التكوين في البنوك المركزية الفرنكوفونية، التي يستضيفها البنك المركزي الموريتاني، بمشاركة ممثلين عن البنوك المركزية الأعضاء في المجموعة.

وأوضح البنك المركزي أن الدورة تنعقد تحت شعار «التكوين، رافعة استراتيجية للإدارة الاستشرافية للوظائف والكفاءات»، وتشكل مناسبة لتبادل الخبرات والممارسات في مجال تنمية الكفاءات ومواكبة التحولات التي تواجهها البنوك المركزية.

وقال محافظ البنك محمد الأمين الذهبي إن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وتطور أنظمة الدفع والمخاطر المناخية والسيبرانية، تفرض على البنوك المركزية مواصلة تطوير قدراتها وتعزيز كفاءاتها، بما يمكنها من الاستجابة بفعالية للتحديات المستجدة.

وأشار البنك المركزي إلى أن الدورة تشكل إطارًا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التكوين وتنمية رأس المال البشري، بما يدعم قدرات البنوك المركزية على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئتها المؤسسية والاقتصادية.