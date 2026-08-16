أنقذت سفينة الرقابة الموريتانية «أوكار» سفينة صيد تعرضت لتسرب للمياه قبالة السواحل، بعد تلقي نداء استغاثة من سفن الصيد التقليدي، بحسب بيان لخفر السواحل الموريتاني.

وقال خفر السواحل إن «أوكار» تدخلت صباح اليوم بعد تلقي نداء استغاثة عبر قنوات الاتصال اللاسلكي VHF بشأن السفينة التي تحمل الرقم 043NDBPC، وتمكنت من تحديد موقعها والوصول إليها عند الساعة 09:20 صباحا.

وأضاف البيان أن فريقا من «أوكار» صعد إلى متن السفينة، وتمكن من شفط المياه المتسربة باستخدام مضخة آلية وسد الثقب الذي تسبب في التسرب.

وبعد تأمين السفينة والتأكد من سلامتها، وجهت «أوكار» السفينة إلى مدينة نواذيبو لاستكمال أعمال الإصلاح اللازمة، وفق البيان.