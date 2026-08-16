اشتكى سكان في أجزاء من مقاطعتي عرفات والميناء في نواكشوط من انبعاثات دخانية وروائح كريهة قالوا إنها تتصاعد من بعض المصانع في المنطقة الصناعية بالميناء، محذرين من آثارها على الصحة العامة، خصوصا على المصابين بأمراض الربو والحساسية والجهاز التنفسي.

وقال عدد من السكان لـ”صحراء ميديا” إن المنطقة الواقعة بين محطة توليد الكهرباء المعروفة محليا بـ”الدايات الثلاثة” وتقاطع نانسي هي الأكثر تأثرا بهذه الانبعاثات، مشيرين إلى أن الأدخنة تخيم على المنطقة خلال معظم ساعات اليوم، وتزداد كثافتها في المساء، مصحوبة بروائح كريهة وكميات كبيرة من الدخان.

وتقع المنطقة الصناعية بين مقاطعتي عرفات والميناء، ضمن مثلث تحده طريق روصو والطريق المؤدية إلى الميناء القديم والطريق الرابطة بين تقاطع باماكو وميناء الصداقة.

وأضاف السكان أن استمرار الانبعاثات يزيد من معاناة المصابين بالربو وأمراض الجهاز التنفسي والحساسية، مطالبين السلطات بالتدخل للحد من آثار النشاط الصناعي على الأحياء السكنية المحيطة.

وحمل السكان السلطات مسؤولية استمرار الوضع، قائلين إن عدم إلزام المصانع باللوائح والاشتراطات القانونية، ولا سيما المتعلقة بحماية السكان من آثار النشاط الصناعي داخل المناطق الحضرية، سمح باستمرار المشكلة.