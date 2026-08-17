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خفر السواحل الموريتاني ينقذ 42 مهاجرا غير نظامي

صحراء ميديا

أنقذت قوات خفر السواحل الموريتانية، مساء الأحد، 42 شخصاً كانوا يحاولون الهجرة بشكل غير نظامي على متن قارب قادم من غامبيا، وفق بيان لخفر السواحل.

وقال البيان إن عملية الإنقاذ تمت نحو الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة نواذيبو، في إطار مهام الرقابة والإنقاذ وحماية المياه الخاضعة للسيادة الموريتانية.

وأضاف أن المجموعة تضم 10 أشخاص من السنغال و32 من غامبيا، بينهم أربع نساء، إحداهن حامل، وثلاثة أطفال.

وأوضح خفر السواحل أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الرعاية وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن وجهة القارب أو ظروف الرحلة.

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