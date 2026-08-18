أعلن الدرك الموريتاني، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة تنشط في بيع وتوزيع المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة نواكشوط، وتوقيف أفرادها.

وأوضح الدرك أن العملية نفذتها كتيبة نواكشوط رقم1، بالتنسيق بين الفرقة المختلطة وفرقة البحوث القضائية، وأسفرت عن حجز كمية معتبرة من صمغ الكانابيس المصنّع المعروف بـ«الحجر الأسود»، إضافة إلى 3316 قرصًا من المؤثرات العقلية من عدة أصناف.

وقال إن العملية تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومواصلة جهوده الرامية إلى التصدي لشبكات الاتجار بها والحد من انتشارها.